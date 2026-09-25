У Києві внаслідок влучання БпЛА в житловий будинок загинув 14-річний хлопчик, семеро людей поранені

14-річний хлопець загинув унаслідок влучання російського безпілотника в житловий будинок у Печерському районі Києва, щонайменше семеро мешканців дістали поранення, повідомляють Київська міська військова адміністрація та столична поліція.

За даними поліції, близько 08:00 БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок на рівні 10-11 поверхів.

"На жаль, від ворожого удару загинув 14-річний хлопець. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", – повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації в Телеграм у п'ятницю вранці.

У поліції Києва уточнили, що внаслідок атаки щонайменше семеро мешканців будинку отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється: "Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється".

Як повідомляють у відомстві, на місці влучання працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції, рятувальники ДСНС і медики.