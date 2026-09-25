Унаслідок дронової атаки на Київщину поранено літню жінку, пошкоджено житлові будинки та склади – поліція

Російські окупаційні війська в ніч проти п'ятниці завдали ударів безпілотниками по Київській області, унаслідок чого травмовано літню жінку, зафіксовано пошкодження житлових будинків, складів та загоряння виробничого приміщення, повідомляє поліція Київської області у телеграм-каналі.

"У Бучанському районі пошкоджень зазнав приватний будинок. Травмовано 80-річну жінку", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Крім того, на Броварщині пошкоджено складське приміщення. У Бориспільському районі відбулось загоряння виробничого приміщення. Вогнеборці ліквідували пожежу. На Обухівщині пошкоджень зазнали три приватні домоволодіння, чотири автомобілі.

На місцях подій працюють поліцейські та рятувальники, правоохоронці фіксують наслідки атаки та документують чергові воєнні злочини військ РФ.

Джерело: https://t.me/kyivregionpolice/33946