Війська РФ завдали масованих ударів по Одещині: пошкоджено житловий сектор і поштову логістику, є загиблий і поранений – ОВА

Російські окупаційні війська завдали серії масованих ударів по території Одеської області, унаслідок чого одна людина загинула та ще одна дістала поранень, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у телеграм-каналі.

"Ворог завдав серію масованих ударів по житловому сектору та логістичних приміщеннях поштового оператора. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна – постраждала", – написав очільник ОВА.

За його словами, на місцях улучань триває ліквідація наслідків, до роботи залучено всі відповідні екстрені та профільні служби.