Сили оборони за добу ліквідували 1590 окупантів, знищили 35 артсистем і понад 1,2 тис. БпЛА – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1 590 російських військовослужбовців, знищили два танки, 13 бронемашин, 35 артилерійських систем, 1 223 безпілотники та сім крилатих ракет ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у фейсбуці в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.26 склали: особового складу – близько 1 525 570 (+1 590) осіб, танків – 12 369 (+2) од., бойових броньованих машин – 25 415 (+13) од., артилерійських систем – 50 275 (+35) од., РСЗВ – 2 157 (+3) од., засобів ППО – 1 669 (+0) од., літаків – 443 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 736 (+9) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 532 575 (+1 223) од., крилатих ракет – 5 118 (+7) од., кораблів / катерів – 35 (+0) од., підводних човнів – 2 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 153 152 (+370) од., спеціальної техніки – 4 741 (+1) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.