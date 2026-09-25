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Війська РФ зранку атакували Запоріжжя: пошкоджено два медзаклади, постраждав чоловік – ОВА

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Російські окупаційні війська в п'ятницю вранці завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого пошкоджено два медичні заклади, легкі поранення дістав один чоловік, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у телеграм-каналі.

"Росіяни зранку атакували Запоріжжя. Є влучання по об'єктах міста. В одному з медичних закладів виникла пожежа... Попередньо, внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя поранений чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу", – написав очільник ОВА.

Він уточнив, що з приміщення першої лікарні евакуювали п'ятьох людей. Потерпілий отримав легкі травми, інших поранених станом на зараз немає.

Згодом Семікін додав, що від атаки постраждав ще один медзаклад обласного центру. Там пошкоджено будівлі, карети швидкої допомоги та цивільні автомобілі; люди не постраждали.

На місцях подій працюють усі екстрені та профільні служби.

 

 

#запоріжжя #наслідки #атака
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