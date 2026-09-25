У Києві дрони пошкодили багатоповерхівку та нежитлову забудову у двох районах, є постраждалий – Кличко

Унаслідок ворожої атаки дронів у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання в 25-поверховий житловий будинок, у Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю, є постраждалий, повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

"У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху. Також у Солом'янському районі внаслідок падіння БпЛА сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий", – написав мер.

Крім того, за його словами, у Подільському районі столиці зафіксовано влучання безпілотника в нежитлову будівлю.

На місця подій прямують усі екстрені служби міста. Інформація уточнюється.