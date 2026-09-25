Сили оборони збили та подавили 267 із 295 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 16 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти п'ятниці сили протиповітряної оборони збили та подавили засобами РЕБ 267 із 295 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 25 вересня (з 18:00 24 вересня) противник атакував 295 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське", – зазначено в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих безпілотників та уламків на чотирьох локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атака станом на ранок триває, у повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.