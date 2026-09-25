Заклики Ле Пен припинити допомогу Україні свідчать про її некомпетентність або покірність Кремлю – лідерка Renew Europe

Наміри лідерки французького "Національного об'єднання" Марін Ле Пен припинити фінансову підтримку Києва демонструють некомпетентність або залежність від інтересів Москви, заявила президентка ліберальної групи Renew Europe в Європейському парламенті Валері Айє в соцмережі X.

"Марін Ле Пен хоче припинити фінансову допомогу Україні... Якщо проблема "Національного об'єднання" полягає в тому, що ця підтримка обтяжує державні фінанси Франції та Європи, то чому її депутати утрималися від голосування за резолюцію, яка закликала мобілізувати заморожені російські активи для воєнних зусиль та відбудови України? І чому її євродепутати виступили проти європейського кредиту на 90 мільярдів євро, який має погашатися за рахунок репарацій від Росії?" – наголосила Айє.

Голова парламентської групи зауважила, що фінансова та військова підтримка України не є "абстрактною щедрістю", а безпосередньо гарантує безпеку всієї Європи.

За словами євродепутатки, позиція Ле Пен є неприпустимою в умовах, коли спецслужби низки європейських країн прямо попереджають про щоденне зростання рівня російської загрози державам-членам ЄС.

"З такою заявою Марін Ле Пен доводить у кращому разі свою некомпетентність, у гіршому – свою покірність Кремлю", – підсумувала лідерка Renew Europe.

Джерело: https://x.com/ValerieHayer/status/2103195434155917491?s=20