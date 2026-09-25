НБУ заявив про відсутність вказівок відмовляти у внесенні застави та обіцяє реагування після отримання рішення ВАКС

Національний банк України взяв до відома рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо проведення операцій із внесення застави та відреагує на нього в межах повноважень після отримання офіційного документа, повідомила пресслужба регулятора в телеграм-каналі в четвер.

"Національний банк не надавав банкам вказівок або рекомендацій ані щодо автоматичної відмови в проведенні операцій із внесення застави до Вищого антикорупційного суду, ані щодо обов'язкового проведення таких операцій. Рішення щодо кожної конкретної операції банк приймає самостійно за результатами її належного аналізу та із застосуванням ризик-орієнтованого підходу відповідно до вимог законодавства", – заявили в Нацбанку.

У регуляторі наголосили, що ризик-орієнтований підхід не передбачає необґрунтованої відмови в обслуговуванні клієнтів (де-рискінгу). Сам факт внесення коштів як застави в кримінальному провадженні або статус публічно значущої особи (PEP) самі по собі не є підставою для визнання операції підозрілою чи відмови в її проведенні.

Банк, зазначають у НБУ, має проводити індивідуальний аналіз платника, джерел походження коштів (незалежно від часу їх перебування на рахунку або наявності відомостей про готівку в декларації НАЗК) та зв'язку між заставодавцем і підозрюваним.

НБУ вже аналізує практику проведення таких операцій і найближчим часом надасть фінустановам додаткові роз'яснення.

Раніше в четвер адвокати юридичної компанії "Міллер", які представляють ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, повідомили, що слідчий суддя ВАКС зобов'язав Нацбанк протягом 24 годин перевірити законність відмови 15 банків провести платіж із внесення визначеної судом застави та вжити заходів реагування, оскільки через дії банків підозрювана залишається в СІЗО.

Як повідомлялося, ВАКС 25 серпня в межах справи САП та НАБУ обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн за підозрою у спробі легалізації 150 млн грн для сплати застави фігуранту іншого кримінального провадження.

Джерело: https://t.me/nbu_ua/4208