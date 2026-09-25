Спецслужби здобули плани РФ щодо ударів по українській енергетиці взимку: розписано точні наряди сил на кожен об'єкт – Шмигаль

Українські спецслужби здобули матеріали російської сторони щодо стратегії ударів по енергетичній інфраструктурі на прийдешню зиму, де детально розписано озброєння для знищення генерації, систем водо- і теплопостачання та інтерконекторів, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль в інтерв'ю телемарафону.

"Ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони здобули від російської сторони. Стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів своїм цинізмом, своїм таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику", – сказав міністр.

За його словами, йдеться про два великих документи з детальними таблицями та розрахунками, де зазначено кількість зброї під кожен конкретний об'єкт.

"При цьому енергетику комплексну, в глобальному розумінні цього сенсу: від постачання тепла, постачання води, водовідведення, знищення нашої генерації, знищення інтерконекторів як на вході в Україну з Європи, так і через Дніпро... Наряди, як вони називають, на кожен об'єкт розписані: від балістичних ракет до дронів із реактивними двигунами та звичайних дронів. Тобто все пораховано", – зазначив очільник Міненерго.

Шмигаль додав, що противник володіє значним масивом даних як щодо раніше уражених об'єктів, так і щодо тих, які ще не зазнавали ударів, тож готується до зими "дуже ґрунтовно".

Водночас він запевнив, що українська сторона розуміє заплановані дії ворога і готується не менш ґрунтовно для захисту енергосистеми.