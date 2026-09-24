УЧХ долучився до ліквідації наслідків російських повітряних атак у Житомирі та Хмельницькому

Український Червоний Хрест (УЧХ) долучився до реагування на наслідки російських повітряних атак у Житомирській та Хмельницькій областях.

"Внаслідок чергових атак під ударом опинилися об'єкти інфраструктури в Житомирській області. На місцях працювали екстрені служби та команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у фейсбуці в четвер.

Волонтери допомагали ліквідувати наслідки атак, забезпечували рятувальників ДСНС України питною водою та чергували на місці для оперативного надання допомоги під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

Крім того, загін швидкого реагування УЧХ у Хмельницькій області працював спільно з ДСНС на місці ворожої атаки: волонтери долучилися до евакуації мешканців пошкодженого будинку, провели обхід території та надавали першу психологічну допомогу постраждалим.

За інформацією ДСНС, протягом доби рятувальники ліквідовували наслідки російських ударів у різних районах Житомирської області, де пошкоджено адмінбудівлі, лінію електропередач, медзаклад, дитячий садок і житлові будинки.

У Хмельницькому внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі; з будинку евакуювали 35 людей (зокрема п'ятьох дітей), постраждалих немає.