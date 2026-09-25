Розгортання дронової протидії реактивним "Шахедам" потребує від півроку, до цього надія на ПЗРК-ЗРК – експерт

Час, необхідний на доопрацювання та розгортання зенітних дронів-перехоплювачів російських реактивних "Шахедів" та інших БПЛА, складає від півроку, на цей період покращити протидію цим ворожим засобам могли б малі ракети, переважно від партнерів, таку думку висловив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Якщо ми опираємося виключно на зенітні дрони, то раніше півроку цього не відбудеться", – відповів він на запитання, коли Україна буде здатна вийти на приблизно 90% перехоплення реактивних дронів, як це раніше стало з поршневими дронами, на Форумі економічної стійкості "Forbes Україна" в Києві цього тижня.

За словами Федоренка, сьогодні є чотири зразка, які найбільше наблизилися до того, щоб збивати реактивні "Шахеди" і є вже збиття в бойових умовах.

"Загалом ми маємо сказати, що цей місяць і початок наступного дасть державі той перехоплювач, який буде мати можливість збивати реактивку. Питання лише в масштабуванні і в подоланні наступного випуску", – сказав командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес".

Він додав, що ворог намагатиметься збільшувати швидкість реактивних "Шахедів", тому розглядається ще одна тактика – не наздоганяти їх, а працювати на зустрічних курсах, й над цим працює 429-та бригада.

"Але зараз активно ведеться робота щодо залучення ПЗРК-ЗРК від країн-партнерів різної номенклатури, зокрема і з тих нечисленних складів, які залишилися після Радянського Союзу, для того, щоб виграти час", – зазначив Федоренко спосіб мінімізувати шкоду від ворожих реактивних "Шахедів" до появи дронів-перехоплювачів.

За його словами, мова також йде про спільне виробництво з державами-партнерами дешевих або відносно дешевих ракет до ЗРК-ПЗРК.

"Тут дуже багато невідомих. Але до 90% гарантовано до зими ми не наблизимося, на жаль", – вважає експерт.