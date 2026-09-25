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Україна обговорює можливість перенесення пунктів пропуску на територію сусідів для уникнення обстрілів

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Україна обговорює можливість перенесення пунктів пропуску на територію сусідів для уникнення обстрілів
Фото: https://t.me/odeskaODA

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України через обстріли ворогом пунктів пропуску веде переговори з сусідніми країнами про можливість перенесення пунктів пропуску на їх територію у вигляді створення спільних пунктів пропуску, повідомив перший заступник міністра Сергій Деркач.

"Ми працюємо зараз з іншими країнами, з нашими сусідами, для того, щоб мати можливість, це ми говоримо про альтернативу, перенести пункти пропуску на іншу територію іншої країни", – сказав він на Форумі економічної стійкості, який провело видання "Forbes Україна" в Києві цього тижня.

Перший заступник міністра зазначив, що створення спільних пунктів пропуску на території сусідніх держав дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики та пришвидшить рух товарів завдяки швидшому проходженню прикордонних і митних процедур.

Як приклад Деркач навів Польщу, де вже функціонує кілька спільних пунктів пропуску, а також Молдову. За його словами, Україна наразі опрацьовує такі можливості з кожною сусідньою країною.

#переговори #кордон #обстріли
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