Конференція з відновлення України 2027 року відбудеться в Таллінні – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з міністрами закордонних справ країн NB8 (вісім країн Північної Європи та Балтії) та обговорив очікування від Конференції з відновлення України 2027 року в Таллінні, написав Сибіга в соцмережі Х.

"Конференція URC 2027 має бути присвячена рішенням, угодам та проєктам – особливо у сферах оборони, енергетичної стійкості та критичної інфраструктури. Зимова конференція також нагадує про реальність – Росія продовжує використовувати холод як зброю та атакувати енергетичну систему України", – йдеться у повідомленні.

Захід має на меті сприяти переходу від військової допомоги до довгострокового партнерства у сфері безпеки, з особливим акцентом на розширенні спільного оборонного виробництва, розробці нових угод щодо безпілотників з Україною та розвитку протиракетної коаліції. Саме ці практичні ініціативи зміцнять оборонний потенціал України, водночас безпосередньо сприяючи безпеці Європи в цілому.

За його словами, NB8 вже надала Україні понад 42 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Це дає міцну основу для того, щоб зробити Таллінн справжньою спільною ініціативою NB8 та України й залучити до неї більше урядів та підприємств.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2103193317139796216?s=20