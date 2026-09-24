Суд доручив НБУ розібратися із відмовою банків приймати заставу за ексзаступницю глави ОП Мудру – адвокати

Вищий антикорупційний суд визнав порушення прав ексзаступниці керівника Офісу презиента України Ірини Мудрої та зобов'язав Національний банк України розібратися, чому банки не приймають заставу, завили адвокати Мудрої з юридичної компанії "Міллер".

"15 банків відмовилися проводити заставу, яку визначив суд. Людина досі під вартою просто тому, що банки не приймають платіж", – описав необхідність звернення до суду адвокат Масі Найєм у Facebook.

За його словами, захист деякий час чекав, бо вважав цю затримку вимогами фінансового моніторингу, але вимушений був звернутися до суду.

"Раніше суд дозволив вийти під заставу. Люди готові внести гроші. Але банки й платіжні сервіси незаконно відмовляються проводити платіж лише тому, що в призначенні стоїть слово "застава", а отримувач – рахунок ВАКС", – наголошується у повідомлені адвокатів та компанії "Міллер" Facebook.

Вони уточнили, що скаргу захисту Мудрої задовільнив у четвер слідчий суддя ВАКС, та опублікували відповідну ухвалу суду.

"Суд визнав, що це порушує права людини, яка тим часом сидить у СІЗО, і зобов'язав Національний банк України протягом 24 годин: 1) перевірити, чи справді банки блокують такі платежі; 2) якщо відмови безпідставні, то вжити заходів, щоб застава нарешті пройшла; 3) передати суду й захисту всі свої листи та рекомендації банкам щодо платежів "застава", а також отримані повідомлення про масові відмови; 4) відзвітувати про результат перевірки", – йдеться у дописі сторони захисту.

Раніше у четвер Нацбанк у Facebook повідомив про зустріч директора Департаменту фінансового моніторингу Анни Липської з відповідальними працівниками банків за проведення фінансового моніторингу, на якій обговорювалася ця проблема.

НБУ зазначив, що серед причин відмов у проведенні операцій із внесення застави представники банків відзначили відсутність у платника документального підтвердження джерел походження коштів, зокрема готівкою, дроблення операцій із внесення застав, внесення коштів із використанням компаній-оболонок.

"Крім того, банки відзначили репутаційні ризики через негативний інформаційний фон навколо цієї тематики, а також потребу в часі для здійснення детального аналізу таких операцій з отриманням додаткових документів для формування належних висновків та прийняття рішення відповідно до вимог законодавства України", – повідомив регулятор та пообіцяв найближчим часом підготувати для банків детальне роз'яснення за результатами наглядових дій щодо внесення застав.

Як повідомлялося, ВАКС 25 серпня по справі "Форест Гамп" САП та НАБУ обрав запобіжний захід Мудрій у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн грн. Суть обвинувачення – у спробі легалізації 150 млн грн для сплати застави фігуранту іншої справи НАБУ та САП "Мідас".

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19NKVcdtqq/

https://www.facebook.com/share/p/19NKVcdtqq/

https://www.facebook.com/share/p/1ZBY8k4ykL/