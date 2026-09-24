Сибіга: США оголосили про запуск програми з повернення та реінтеграції українських дітей на $12 млн

Сполучені Штати Америки виділять $27 млн на програми для українських дітей та молоді – $12 млн. на програму з повернення, реабілітації та повної реінтеграції дітей та молоді та $15 млн. – на їх виявлення та повернення, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Висловлюємо щиру вдячність Сполученим Штатам за постійну потужну підтримку у справі повернення, реабілітації та повної реінтеграції українських дітей та молоді. Сьогоднішнє оголошення про запуск програми на суму $12 млн, спрямованої на ці цілі, – разом із майбутньою програмою на суму $15 млн, присвяченою їхньому виявленню та поверненню, – допоможе підкріпити наші скоординовані зусилля та забезпечити повну підзвітність", – написав він у соціальній мережі Х у четвер.