Сибіга зустрівся з чинним головою ОБСЄ, говорили про поглиблення співпраці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та чинний голова ОБСЄ Ігнаціо Кассіс на зустрічі у Нью-Йорку обговорили шляхи подальшого зміцнення співпраці та збереження у фокусі діяльності організації російської агресії проти України.

Сторони обговорили шляхи подальшого зміцнення співпраці України з ОБСЄ та збереження російської агресії проти України серед ключових питань порядку денного Організації. "Я наголосив на важливості постійної залученості ОБСЄ до документування злочинів Росії та забезпечення притягнення винних до відповідальності. Подякував Швейцарії за зусилля під час її головування, спрямовані на збереження цих пріоритетів у фокусі уваги", – написав у соціальній мережі Х у четвер.

Глава МЗС поінформував Кассіса про ситуацію на полі бою та поточні зусилля задля просування всеосяжного та тривалого миру.

Також співрозмовники зосередилися на підготовці України до зимового періоду, енергетичній підтримці з боку Швейцарії та ситуації в Чорному морі на тлі тривалих російських атак на порти, енергетичні та інші об'єкти критичної інфраструктури.

Очільник МЗС також висловив вдячність Швейцарії за її незмінну підтримку та практичний внесок у зміцнення стійкості України.