Сибіга обговорив із заступником генсекретаря ООН шляхи відновлення безпечного та безперешкодного судноплавства в Чорному морі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч із заступником Генерального секретаря ООН, виконавчим директором Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) Жорже Морейрою да Сілвою – говорили про ситуацію з цивільним судноплавством у Чорному морі та про загрози глобальній продовольчій безпеці; Сибіга зауважив важливість залучення до міжнародних зусиль з поновлення безпечного судноплавства країн Африки, Азії та Латинської Америки.

"Ми зосередилися на триваючих російських атаках у Чорному морі, загрозах для цивільного судноплавства та морської інфраструктури, а також зростанні ризиків для глобальної продовольчої безпеки. Відновлення безпечного та безперешкодного судноплавства потребує сильної та скоординованої міжнародної відповіді", – написав глава МЗС у соціальній мережі Х у четвер.

Співрозмовники обговорили шляхи залучення до цих зусиль більшої кількості країн та міжнародних інституцій. Очільник МЗС зауважив, що особливо важливими є голоси країн Африки, Азії та Латинської Америки, оскільки мільйони людей у цих регіонах безпосередньо залежать від стабільних поставок продовольства.

Сибіга подякував ЮНОПС за важливу практичну підтримку України. Експертиза та залученість організації можуть зробити вагомий внесок у захист критичної інфраструктури, зміцнення стійкості та подолання наслідків російських атак.

"Ми домовилися підтримувати тісний діалог та спільно працювати над практичними рішеннями для забезпечення свободи судноплавства та глобальної продовольчої безпеки", – зауважив міністр.