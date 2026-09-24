Пашинський визнав вину у справі про арештовані нафтопродукти і сплатить 1,1 млрд на користь бюджету та Сил оборони

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім в.о. глави Адміністрації президента у справі про арештовані нафтопродукти, повідомляється на сторінці Спаціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Facebook без уточнення прізвища колишнього чиновника.

"Йдеться про обставини березня – червня 2014 року, у ході яких засуджений використав службове становище з метою заволодіння арештованими нафтопродуктами, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків держави у понад 817 млн грн. Також фігуранту інкриміновано участь у злочинній організації. За умовами угоди фігурант повністю визнав вину за ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 1 ст. 255 КК України та погодився надати слідству викривальні покази", – йдеться в повідомленні.

Судячи з фабули справи, мова про Сергія Пашинського, який обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки глави Адміністрації президента з 5 березня по 10 червня 2014 року. У 2006-19рр вын також був народним депутатом Верховної Ради чотирьох (V-VIII) скликань.

"За умовами угоди колишній в.о. глави Адміністрації президента зобов'язується: відшкодувати державі збитки, встановлені у ході судового розгляду, розміром 600 млн грн шляхом перерахування коштів до загального фонду Державного бюджету України поетапно протягом 2,5 років з дати набрання чинності вироком; перерахувати на рахунок фонду "Повернись живим" 400 млн грн або забезпечити постачання озброєння за узгодженим із "Повернись живим" переліком цієї ж вартості на баланс фонду або безпосередньо військовим частинам за дорученням фонду з доставкою в узгоджене місце упродовж 6 місяців з дати набрання чинності вироком; перерахувати на рахунок Благодійного фонду "Спільнота Стерненка" 100 млн грн безпосередньо для придбання озброєння для Сил оборони України впродовж 30 днів з дати набрання чинності вироком", – повідомили в САП.

Також умовами угоди ексчиновник має сплатити штрафи у розмірі 850 тис грн як основне покарання та у розмірі 17 тис грн із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 1 рік як додаткове покарання.

"Конфіскація майна засудженого не була призначена, оскільки таке додаткове покарання за ст. 255 КК України запроваджено законом у червні 2020 року – тобто після моменту вчинення злочину", – наголошується в повідомленні.

ВАКС повідомив, що перевірив угоду на відповідність інтересам суспільства та затвердив її своїм вироком. В САП заявляють, що у разі невиконання засудженим умов угоди звернеться до ВАКС з клопотанням про скасування вироку та розгляд справи у загальному порядку.

Підозру учасникам злочинної організації у заволодінні арештованими нафтопродуктами вручено у лютому 2024 року. 5 вересня 2025 року ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості іншого фігуранта цієї ж справи, йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років, але його звільнено від відбування основного покарання з випробувальним строком на 3 роки без конфіскації майна; за умовами угоди він перерахував 40 млн грн на Сили оборони та зобов'язаний сплатити до державного бюджету 110 млн грн упродовж 3 років із дати набрання чинності вироком.