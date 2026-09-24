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Корецький обговорив з послом США в Україні посилення ППО, енергетику, спільні проєкти в ОПК

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Корецький обговорив з послом США в Україні посилення ППО, енергетику, спільні проєкти в ОПК
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із тимчасовим повіреним у справах США в Україні Полом Г'юстоном конкретні кроки для посилення протиповітряної оборони та захисту міст від російських атак, спільні проєкти в оборонно-промисловому комплекті (ОПК) та співпрацю в енергетичному секторі, зокрема збільшення закупівель американського зрідженого газу.

"Сьогодні вранці обговорив із Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Полом Г'юстоном конкретні кроки для посилення протиповітряної оборони та захисту міст від російських атак балістикою і дронами, а також спільні ініціативи з виробництва озброєнь", – написав Корецький у телеграм-каналі у четвер увечері.

За його словами, сторони окремо говорили про енергетичну ситуацію напередодні опалювального сезону, реформи корпоративного управління в державних енергетичних компаніях та подальшу співпрацю в енергетичному секторі, зокрема збільшення закупівель американського LNG.

"Продовжуємо працювати зі Сполученими Штатами над конкретними рішеннями, які посилюють безпеку України, захищають нашу енергетику та створюють нові можливості для співпраці. Подякував американським партнерам за підтримку", – написав Корецький.

За словами очільника українського уряду, він також поділився ініціативою щодо розширення програми страхування воєнних ризиків. "Розраховую на підтримку та активну участь американської сторони", – наголосив Корецький.

 

#корецький #посол #сша
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