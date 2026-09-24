Навроцький про напад в польському Ярославі: наші цінності повинні поважатися всіма, хто перебуває в нашій країні

Напад на території бенедиктинського монастиря в місті Ярослав Подкарпатського воєводства Польщі, внаслідок якого загинув священнослужитель, вимагає рішучої реакції з боку держави, яка має забезпечити безпеку власних громадян, заявив президент Польщі Кароль Навроцький.

"З болем сприйняв звістку про смерть священика, який став жертвою жорстокого нападу в Ярославському абатстві… Перед обличчям таких актів держава має бути сильною, діяти швидко та безкомпромісно у забезпеченні дотримання закону. Принципи та цінності нашої спільноти мають поважати всі, хто перебуває в нашій країні", – написав Навроцький в соцмережі Х в четвер.

Він висловив співчуття близьким загиблого та всій спільноті абатства, а пораненим побажав швидкого одужання.

"Сьогоднішній напад вразив нас усіх і вимагає рішучої реакції держави. Я очікую, що відповідні служби швидко й ретельно з'ясують усі обставини цієї трагедії. Завдання держави – забезпечити безпеку своїх громадян", – наголосив Навроцький.

Як повідомлялося, у четвер уранці на території бенедиктинського монастиря в місті Ярослав Подкарпатського воєводства Польщі стався збройний напад. 31-річний громадянин України з ножем атакував п'ятьох людей, серед яких були четверо чоловіків, серед яких троє священиків, і одна жінка, яких було шпиталізовано. Пізніше стало відомо, що один із священиків помер.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нападник має понести повну відповідальність, висловив співчуття близьким загиблого та побажав постраждалим якнайшвидшого одужання. "Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин. Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору", – заявив він.