ЦПД фіксує продовження дезінформаційної кампанії з дискредитації українців у Польщі

Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони фіксує продовження дезінформаційної кампанії з дискредитації українців у Польщі та провокування міжетнічних конфліктів.

"Через низку видань, які регулярно поширюють наративи, співзвучні ru-пропаганді, в польський інфопростір вкидаються маніпулятивні публікації про українців. Зокрема, поширюються наративи, нібито "українці масово вчиняють злочини проти поляків", "масово налагоджують злочинний бізнес із виробництва наркотиків" тощо", – йдеться у повідомленні ЦПД у Телеграмі у четвер увечері.

За даними ЦПД, також у польський інфопростір вкидаються тези, що в Польщі існує "українська п'ята колона, яка знищує країну зсередини". Крім того, поширюються конспірологічні теорії, начебто Україна сприяє звуженню "кордонів Польщі до меж Варшавського князівства". "Ця кампанія покликана розпалювати серед поляків ненависть до українців, провокувати міжетнічні конфлікти та перешкоджати допомозі Україні", – наголосили у ЦПД.