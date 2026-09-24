Троє постраждалих на Нікопольщині через ворожі обстріли

Троє цивільних постраждали через ворожі атаки у Нікопольському районі Дніпропетровської області станом на 18:30 четверга, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Нікопольський район. Постраждали 3 людини, двоє чоловіків та жінка. Ворог бив прицільно по цивільних автівках. окупанти гатили дронами й артилерією по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах. Сталася пожежа. Пошкоджені 3 магазини, аграрне підприємство, 4 легкові автомобілі, 2 вантажівки та автобус", – написав він у Телеграмі.

За його даними, у Синельниківському районі БпЛА атакували Українську та Зайцівську громади. В Українській громаді пошкоджені приватний будинок і 2 господарські споруди. У Зайцівській сталася пожежа на території аграрного підприємства.