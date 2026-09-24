"Армія+" підключили до системи BankID НБУ для авторизації користувачів

Мобільний застосунок для військовослужбовців "Армія+" напряму підключено до системи BankID Національного банку України (НБУ) для авторизації користувачів, повідомила пресслужба регулятора.

"Одне із завдань держави – забезпечити громадян зручним, надійним та безпечним доступом до цифрових послуг. Підключення мобільного застосунку "Армія+" безпосередньо до системи BankID НБУ – важливий крок у цьому напрямі. Адже авторизація в ньому для військовослужбовців стане ще простішою", – сказала заступниця директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку Ольга Василєва.

Як зазначається, раніше авторизація в "Армія+" здійснювалася виключно через інтегровану систему електронної ідентифікації державного порталу "Дія".

Пряме підключення застосунку "Армія+" до BankID НБУ, реалізоване в межах співпраці Нацбанку та Міністерства оборони України, дасть змогу скоротити час авторизації військовослужбовців.

За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2026 року система BankID налічувала 37 абонентів-ідентифікаторів та 117 абонентів – надавачів послуг (102 комерційних і 15 некомерційних).