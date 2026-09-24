Україна розраховує на ретельне розслідування нападу в польському Ярославі, винний має понести повну відповідальність – Зеленський

Україна розраховує на швидке та ретельне розслідування всіх обставин нападу в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі (Польща), винний має понести повну відповідальність згідно із законом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин. Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору", – написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

Він висловив найглибші співчуття родині та близьким загиблого у результаті нападу, а також побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.

Як повідомлялося, у четвер уранці на території бенедиктинського монастиря в місті Ярослав Подкарпатського воєводства Польщі стався збройний напад. 31-річний громадянин України з ножем атакував п'ятьох людей, серед яких були четверо чоловіків і одна жінка.

"Постраждали четверо чоловіків (серед них троє священиків) та одна жінка. Усі потрапили до лікарні. Спочатку повідомлялося, що стан трьох із них є критичним. Пізніше стало відомо, що один із священиків помер", – йдеться у повідомленні polsatnews.pl.