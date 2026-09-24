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Два польські пункти пропуску на кордоні з Україною евакуйовували через російську атаку – Туск

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Два польські пункти пропуску на кордоні з Україною евакуйовували через російську атаку – Туск
Фото: Сайт Президента України

Два польські пункти пропуску на кордоні з Україною евакуйовували через атаку РФ у Волинській області, повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Росія знову атакувала Україну поблизу польського кордону, і ми евакуювали два прикордонні переходи, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час конференції з прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радєвим у Варшаві", – повідомило RMF24 у четвер.

"Коли я розмовляю з одним із наших партнерів тут, у Варшаві, та обговорюю агресивну поведінку росії та проблеми, які вона створює для Польщі, саме в цей момент росіяни вирішують це довести... Україну знову атакували поблизу польського кордону, і нам знову довелося евакуювати прикордонні переходи в Грубешові та Дорогуську", – зазначив Туск.

За даними мовника, переходи були закриті на півгодини. Центр урядової безпеки 24 вересня вранці надіслав два сповіщення мешканцям Підкарпатського та Люблінського регіонів щодо російських атак на Україну. Друге сповіщення тривало кілька годин. В повітря підіймались польські літаки.

#евакуація #польща #пп #атаки
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