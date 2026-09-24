Ворог атакував житловий масив Одеси, інформація про постраждалих з'ясовується

Житлові будинки зазнали пошкоджень через ворожу атаку по Одесі, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
"Внаслідок ворожої атаки на Одесу пошкоджені житлові будинки", – написав він у Телеграм.
Деталі наразі з'ясовуються.
Житлові будинки зазнали пошкоджень через ворожу атаку по Одесі, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
"Внаслідок ворожої атаки на Одесу пошкоджені житлові будинки", – написав він у Телеграм.
Деталі наразі з'ясовуються.
Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала три кроки для деескалації війни РФ проти України – взаємне припинення ударів по енергетичн…
Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 млрд євро в рамках Ukraine Facility. До фінансування Києва долучилася Норвегія в розмірі 1 млрд норвезьких к…
Кількість жертв внаслідок російського удару по фермі у Старій Гнилиці зросла до 6 людей, повідомив начальник Харківської обласної військової адмініст…
За вісім місяців 2026 року російська армія втратила на полі бою в Україні 248 964 тис. загиблими та пораненими, заявив президент України Володимир Зе…
Українські військові успішно випробували чотири нові перехоплювачі проти реактивних дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Наш…
За вісім місяців 2026 року Росія застосувала проти Україна понад 2 100 ракет різних ракет, понад 950 з них – балістичні, а також 63 тис. ударних дрон…