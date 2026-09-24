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Події

Ворог атакував житловий масив Одеси, інформація про постраждалих з'ясовується

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Житлові будинки зазнали пошкоджень через ворожу атаку по Одесі, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки на Одесу пошкоджені житлові будинки", – написав він у Телеграм.

Деталі наразі з'ясовуються.

#одеса #атака_рф
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