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Події

Окупанти завдали удару по гаражах в Оболонському районі Києва, є постраждалий – ДСНС

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Російські окупаційні війська вдень у четвер, 24 вересня, завдали удару по Оболонському району у Києві, виникла пожежа у гаражних боксах, горіли автівки, наразі відомо про одного постраждалого, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Вдень 24 вересня чергова російська атака спричинила пожежу гаражних боксів та автомобілів. Її вогнеборці ліквідували на загальній площі 300 кв. м. Наразі відомо про одного постраждалого, якого госпіталізували до прибуття рятувальників", – йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм.

За даними відомства, внаслідок обстрілу зруйновано щонайменше 16 гаражних боксів. інформація щодо потерпілих уточнюється.

#київ #гаражі #обстріл #оболонський_район
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