Міносвіти: У 2026 році спостерігається менше втрат вищої освіти через відтік вступників за кордон

Генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров заявляє, що в 2026 році спостерігається менше втрат вищої освіти через відтік вступників за кордон.

"Позитивно слід дивитися на ті якісні зміни щодо виїзду молоді за кордон. Ми менше в цьому році маємо втрат, пов'язаних з поступом випускників закладів загальної середньої освіти за кордон", – сказав Шаров на пресконференції в четвер в Києві, яка присвячена підсумкам вступної кампанії 2026 року.

Також він розповів, що цього року стало менше вступників в заклади вищої освіти східних і південних регіонів, а також Києва.

"Ми маємо певну тенденцію до міграції здобувачів освіти, які вступають у заклади вищої освіти до центральних і західних регіонів України", – додав Шаров.

Як повідомлялося, в 2026 році 212,8 тис. вступників отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат, з них 73,1 тис. – на бюджет; 80,3 тис. вступників отримали рекомендації в магістратуру, з них 28,3 тис. – на бюджет.