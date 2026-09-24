Директор УЦОЯО Вакуленко: Обговорюється дводенна модель НМТ і перездача, але з цим можуть бути проблеми

Директор Українського центру оцінки якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що наразі обговорюється перехід на дводенну модель національного мультипредметного тесту (НМТ) і можливість перездачі.

"Наразі опрацьовується декілька моделей проведення національного мультипредметного тесту, адже президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що тестування має бути дещо ближчим до вступників і вступниць, які проживають в складних умовах. Серед анонсованих змін – це потенційне проведення тестування в межах дводенної моделі, коли учасники проходитимуть блок в межах двох годин в один день і потім ще два іспити в межах іншого дня оцінювання", – сказала Вакуленко на пресконференції в четвер в Києві, яка присвячена підсумкам вступної кампанії 2026 року.

Також, за її словами, можливо буде передбачена можливість перескладання НМТ за умови недостатнього результату і неподолання порогового балу.

В той же час, вона наголосила, що ще зарано говорити про те, яка саме модель буде застосована. "Тому що попри велику гнучкість Українського центру і загалом системи освіти, ми маємо зважати на календар, ми маємо видати результати в межах вступної кампанії, ми також маємо зважати на особливості нашої мережі, зокрема на наявність чи відсутність укриттів", – додала Вакуленко.

Вона нагадала, що в поточному році була ситуація, коли в Одесі для частини вступників не змогли провести тестування в адекватному режимі через відсутності укриттів і довготривалу повітряну тривогу.

"Якщо ми накладаємо на це дводенну модель, помножену на можливіть перескладання, то насправді таких проблем буде більше, тому що укриттів наразі не стало більше, щоб ми могли забезпечити всю модель оцінювання", – констатувала вона.

Як повідомлялося, на початку червня, на тлі суспільних дискусій про НМТ, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50 депутатами зареєстрували законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом.

Колишні міністр освіти і науки Оксен Лісовий і експрем'єрка Юлія Свириденко виступали проти такої депутатської ініціативи.

Після призначення міністром освіти Андрій Бутенко заявив, що НМТ повинно бути оптимізовано із урахуванням сучасних воєнних реалій. Пізніше він обговорив з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком удосконалення системи НМТ, зокрема проведення двох окремих сесій і можливість запровадження зимової сесії НМТ.

На початку серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд працює над зміною правил складання НМТ в 2027 році.

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляв, що математика має залишатися обов'язковим предметом у НМТ, а дискусія може йти лише про обсяг і складність. Також за його словами, що обговорюється декілька підходів зміни системи НМТ на наступний рік, зокрема впровадження можливості перездати тест повторно.

Колишня міністерка освіти і науки України (2016-2019рр), проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Лілія Гриневич вважає, що в Україні важливо створювати мережу постійних екзаменаційних центрів для НМТ/ЗНО.