РФ продовжує отримувати імпортні компоненти, що дає їй можливість нарощувати виробництво зброї, – Залужний

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24) Валерій Залужний заявив про ризик російської агресії проти нових країн, якщо світ не зупинить постачання державі-агресору компонентів, які дають їй можливість розширювати виробництво озброєння.

"Росія перейшла до фактично цілодобових обстрілів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та інших великих українських міст. Використовують все, що можуть. Старі та нові "шахеди" фактично з конвеєра летять одразу по Україні, поки балістика накопичується для таких ночей, як була сьогодні. Обстріли пологових будинків, ферм, торгових і офісних центрів, навчальних закладів – це відвертий тероризм. Який був би неможливий, якби у росіян не вистачало на це ресурсів", – написав Залужний у Facebook в четвер.

"Роками Росія продовжує отримувати імпортні компоненти, які дозволяють їй не тільки продовжувати, а й нарощувати виробництво зброї. Світ має це нарешті зупинити. Інакше завтра це може полетіти не тільки по Україні", – наголосив дипломат.

Як повідомлялося, на початку вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності системного закриття санкційних лазівок після чергового масованого удару РФ, у зброї для якого знову виявили компоненти та технології іноземного виробництва. "Є щось принципово неправильне в тому, що технології, розроблені в країнах, які виступають за мир і безпеку, зрештою опиняються всередині російських ракет, запущених по українських домівках", – заявив він.

Сибіга підкреслив, що потрапляння таких компонентів до РФ не можна розглядати як побічний ефект глобальної торгівлі. За його словами, РФ цілеспрямовано шукає лазівки в санкціях, створює мережі закупівель, використовує посередників і треті країни та отримує критично важливі компоненти для підтримання роботи своєї військової машини. Він закликав забезпечити значно жорсткіший експортний контроль, посилити правозастосування та запроваджувати реальні наслідки для тих, хто допомагає Росії обходити обмеження. За його словами, критично важливі технології мають бути недоступними для РФ на кожному етапі ланцюга постачання.