Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено Свято-Покровський храм у Києві

1 хв читати
Додати як джерело

Свято-Покровський храм 1906 року в Києві зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки, повідомив голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний в дописі у Facebook у четвер.

За його словами, це найстаріша церква Мостицького масиву та Виноградаря.

"Пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли – частину храму, яка понад століття зберігала пам'ять цього району. Ворог іде не лише проти людей та їхніх домівок. Він намагається нищити нашу історичну й духовну спадщину", – зазначив очільник РДА.

#київ #наслідки #храм #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

З початку року Росія запустила проти України понад 2 тис. ракет різних типів, 63 тис. ударних дронів – Зеленський

З початку року Росія запустила проти України понад 2 тис. ракет різних типів, 63 тис. ударних дронів – Зеленський

За вісім місяців 2026 року Росія застосувала проти Україна понад 2 100 ракет різних ракет, понад 950 з них – балістичні, а також 63 тис. ударних дрон…

Читати