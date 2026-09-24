Унаслідок ворожої атаки пошкоджено Свято-Покровський храм у Києві

Свято-Покровський храм 1906 року в Києві зазнав пошкоджень унаслідок ворожої атаки, повідомив голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний в дописі у Facebook у четвер.

За його словами, це найстаріша церква Мостицького масиву та Виноградаря.

"Пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли – частину храму, яка понад століття зберігала пам'ять цього району. Ворог іде не лише проти людей та їхніх домівок. Він намагається нищити нашу історичну й духовну спадщину", – зазначив очільник РДА.