Порошенко передав військовим 15 модернізованих комплексів "Ай-Петрі"

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив про передачу українським військовим 15 модернізованих комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі".

"Сьогодні передаємо Збройним силам 15 модернізованих комплексів "Ай-Петрі". Кожні два тижні військо отримує від нас десяток-півтора таких комплексів. "Ай-Петрі" є одним із небагатьох засобів, здатних протидіяти засобам технічної розвідки ворога. Він значно знижує ефективність ворожих повітряних ударів", – написав Порошенко у Facebook.

За його словами, модернізовані комплекси призначені, зокрема, для захисту критично важливих об'єктів у містах, здатні працювати безекіпажно та координувати дії між собою. Порошенко зазначив, що система використовує елементи штучного інтелекту та сучасне програмне забезпечення.

Він наголосив на необхідності посилення захисту цивільного населення, військових підрозділів, а також критичної енергетичної та логістичної інфраструктури в умовах постійних російських атак на українські міста.

Як повідомлялося, на початку вересня систему "Ай-Петрі" представили на міжнародній виставці безпеки та оборонних технологій MSPO 2026 у польському Кельце. За даними польського спеціалізованого видання Milmag, на лінії фронту наразі використовуються понад 300 таких комплексів.

За інформацією розробників, система призначена для виявлення та протидії засобам розвідки противника, використовує алгоритми машинного навчання та може автоматично супроводжувати цілі. Комплекс здатний створювати перешкоди сигналам управління, передачі відеоданих і супутникової навігації на відстані до 20-30 км залежно від умов місцевості.

Проєкт "Ай-Петрі" реалізується з осені 2023 року за рахунок приватних інвестицій. За даними команди Порошенка, на розробку та виробництво комплексу було спрямовано понад 200 млн грн.