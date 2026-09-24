Внаслідок атаки агресора постраждав пологовий будинок в Києві

Після нічної атаки агресора в Києві постраждав пологовий будинок № 2 "Мостицький".

"Після нічної атаки в нашому пологовому є деякі пошкодження. Постраждали вікна в адміністративному крилі та одному з відділень. Сьогодні усуваємо наслідки обстрілу, прибираємо скло й приводимо приміщення до ладу", - повідомила лікарня у фейсбуці.

В лікарні зазначили, що під час повітряної тривоги всі були в укритті. "Наші малята, матусі, всі наші пацієнтки та медична команда – цілі, неушкоджені і в безпеці. Акушерську допомогу та ургентну гінекологічну допомогу сьогодні продовжуємо надавати. Планову медичну допомогу відновимо вже із завтрашнього дня," - повідомили в пологовому будинку.