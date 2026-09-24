У Польщі українець вчинив різанину в монастирі бенедиктинок, посольство рішуче засудило напад

У четвер уранці на території бенедиктинського монастиря в місті Ярослав, що в Подкарпатському воєводстві Польщі, стався збройний напад. 31-річний громадянин України з ножем атакував п'ятьох людей, серед яких були четверо чоловіків і одна жінка, повідомляє polsatnews.pl.

"Постраждали четверо чоловіків (серед них троє священиків) та одна жінка. Усі потрапили до лікарні. Спочатку повідомлялося, що стан трьох із них є критичним. Пізніше стало відомо, що один із священиків помер", – йдеться у повідомленні.

За повідомленнями, напад стався перед месою, яка мала розпочатися о 10-й годині.

Українець, який скоїв напад, перебуває під вартою поліції. Посольство України в Польщі рішуче засудило напад.

"Вважаємо неприпустимими будь-які прояви насильства. Особливо болісно, що така трагедія сталася у місці, яке має бути простором молитви та милосердя. Наші думки та молитви сьогодні – з усіма, кого торкнулася ця трагедія. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання. Насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання", – йдеться в повідомленні в соцмережі Facebook.

Посольство висловило вдячність правоохоронцям, медикам та всім службам, які долучилися до реагування на цю подію та надають необхідну допомогу постраждалим.

"Переконані, що компетентні органи ретельно й об'єктивно встановлять усі обставини трагедії, а винні у скоєному понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. У такі тяжкі моменти особливо важливо зберігати взаємну підтримку, залишатися непохитними у повазі до людського життя та не дозволяти болю переростати в ненависть чи нове насильство. Відповідальність за злочин має ґрунтуватися виключно на законі", – наголосило посольство України в Польщі.