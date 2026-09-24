Український Червоний Хрест (УЧХ) відкрив Дитячу академію першої допомоги на Волині.

"У Луцьку відкрили простір, де діти віком від 5 до 14 років у доступній та цікавій формі навчатимуться надання першої допомоги – навичкам, які можуть стати важливими у критичній ситуації", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Академію відкрила Луцька міська організація Українського Червоного Хреста за грантової підтримки Німецького Червоного Хреста. Простір працюватиме на базі Волинської обласної організації УЧХ.

Навчання поєднує теоретичні знання з практичними вправами, щоб діти не лише знали, як діяти, а й могли впевнено застосовувати ці навички на практиці.

Під час відкриття відбувся перший майстер-клас для дітей. Учасники познайомилися з академією, взяли участь у практичному навчанні та отримали свої перші сертифікати.

На відкриття Дитячої академії завітали партнери, колеги та представники освітньої сфери, які підтримали створення нового простору та розвиток навчання першої допомоги для дітей.