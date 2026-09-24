Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

УЧХ відкрив Дитячу академію першої допомоги на Волині

1 хв читати
Додати як джерело

Український Червоний Хрест (УЧХ) відкрив Дитячу академію першої допомоги на Волині.

"У Луцьку відкрили простір, де діти віком від 5 до 14 років у доступній та цікавій формі навчатимуться надання першої допомоги – навичкам, які можуть стати важливими у критичній ситуації", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Академію відкрила Луцька міська організація Українського Червоного Хреста за грантової підтримки Німецького Червоного Хреста. Простір працюватиме на базі Волинської обласної організації УЧХ.

Навчання поєднує теоретичні знання з практичними вправами, щоб діти не лише знали, як діяти, а й могли впевнено застосовувати ці навички на практиці.

Під час відкриття відбувся перший майстер-клас для дітей. Учасники познайомилися з академією, взяли участь у практичному навчанні та отримали свої перші сертифікати.

На відкриття Дитячої академії завітали партнери, колеги та представники освітньої сфери, які підтримали створення нового простору та розвиток навчання першої допомоги для дітей.

 

#академія #діти #тчху
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

З початку року Росія запустила проти України понад 2 тис. ракет різних типів, 63 тис. ударних дронів – Зеленський

З початку року Росія запустила проти України понад 2 тис. ракет різних типів, 63 тис. ударних дронів – Зеленський

За вісім місяців 2026 року Росія застосувала проти Україна понад 2 100 ракет різних ракет, понад 950 з них – балістичні, а також 63 тис. ударних дрон…

Читати