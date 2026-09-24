Міноборони не оскаржуватиме судові рішення у справах про загибель військовослужбовців

Міністерство оборони України не оскаржуватиме судові рішення у справах, пов'язаних із загибеллю або зникненням безвісти військовослужбовців, повідомляє пресслужба міністерства.

Як зазначається в повідомленні в телеграм-каналі, мова йде про справи про оголошення військовослужбовця померлим, про встановлення факту смерті військовослужбовця, про встановлення факту родинних відносин та батьківства, а також про встановлення фактів, необхідних для отримання виплат і пільг у зв'язку зі зникненням безвісти або захопленням у полон.

"Для родин це означає менше зайвих судових процедур і тривалого очікування. Вони зможуть швидше перейти до оформлення належних виплат, пільг та інших соціальних гарантій", – йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначили в міністерстві, неоскарження не буде автоматичним. Кожну справу оцінюватимуть індивідуально – з урахуванням матеріалів справи, офіційної позиції військової частини та інших належних доказів.

Так, у справах про оголошення військовослужбовця померлим буде враховуватись позиція військової частини та матеріали службового розслідування, участь військової частини у справі, а також дотримання судом законодавства та врахував практику Верховного Суду. У справах про встановлення факту смерті військовослужбовця враховуватиметься факт того, що військовослужбовець обліковується як зниклий безвісти за особливих обставин.

Рішення судів у справах про встановлення факту родинних відносин не будуть оскаржені, якщо члени сім'ї звернулися до суду через неточності у прізвищі, імені чи по батькові, а в справах про встановлення факту батьківства – якщо молекулярно-генетична експертиза підтверджує вірогідність біологічного батьківства загиблого або померлого військовослужбовця щодо дитини.

Рішення у справах про встановлення фактів, необхідних для отримання виплат і пільг у зв'язку зі зникненням безвісти або захопленням у полон не оскаржуватимуться якщо матеріали підтверджують відповідний статус військовослужбовця та визначають осіб, які мають право на виплати, а військова частина бере участь у справі.

"За потреби можна звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером 1512", – наголосили в міністерстві.