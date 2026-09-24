США пропонують три кроки для деескалації війни – Зеленський

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала три кроки для деескалації війни РФ проти України – взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення роботи Чорноморського зернового коридору та проведення тристоронньої зустрічі США, України та Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз на столі лежить пропозиція: енергетичне перемир'я. Ми готові", – сказав Зеленський в інтерв'ю для Axios.

За словами президента, США також прагнуть відновити роботу Чорноморського зернового коридору та організувати тристоронню зустріч. Американська сторона запропонувала спочатку провести зустріч технічних груп. Він зазначив, що одне з можливих місць її проведення – Абу-Дабі.

"Ми відкриті – будь-яка країна, будь-який формат", – сказав Зеленський.