Микита: 96% шкіл готові до автономної роботи в умовах тривалих відключень електрики

Більшість закладів освіти підготовлені до автономної роботи в умовах тривалого відключення електроенергії – 96% шкіл мають відповідну інфраструктуру та забезпечення, повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

За його словами, протягом 2025-2026 років у громадах і регіонах провели комплекс заходів із підготовки шкіл до роботи в умовах обмеженого електропостачання. У кожному регіоні розробили плани переобладнання закладів освіти для автономного функціонування в осінньо-зимовий період, що має дозволити дітям більшу частину доби перебувати в теплих і комфортних умовах.

"Станом на сьогодні до 96% шкіл готові до автономної роботи в умовах тривалого відключення електрики, мають відповідну інфраструктуру та забезпечення. З них понад 9 тисяч закладів готові працювати автономно понад 8 годин за рахунок альтернативних джерел живлення. До 1 тисячі шкіл спроможні функціонувати в такому режимі протягом 4-8 годин", – наголосив Микита у четвер в Телеграм-каналі.

Водночас 60% шкіл мають автономні джерела живлення для роботи до 8 годин, автономне опалення на котлах різного типу, каналізацію та водозабезпечення. Гарячим харчуванням забезпечені понад 98% школярів.

"У період обмеження електропостачання через російські удари автономні, енергонезалежні школи стають справжніми осередками життєстійкості", – підкреслив заступник керівника ОП.

Очільникам ОВА доручили збільшити кількість шкіл, які можуть працювати автономно понад 8 годин.