Хорватський суд ухвалив рішення про екстрадицію українця Журавльова до Німеччини у справі "Північних потоків" – ЗМІ

У Хорватії ухвалили рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Володимира Журавльова, якого німецька сторона підозрює у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", повідомляє "Суспільне" з посиланням на рішення суду.

Окружний суд Пули ухвалив рішення на користь екстрадиції Журавльова в п'ятницю, 18 вересня. Письмове повідомлення про це рішення суд надав через п'ять днів.

У судовому документі йдеться, що після набуття рішенням законної сили передачу українця німецькій стороні здійснить Міністерство внутрішніх справ Хорватії.

"Після набрання цим рішенням законної сили Міністерство внутрішніх справ Хорватії передасть Володимира Журавльова компетентним органам Німеччини", – цитує рішення суду видання у четвер.

Натомість адвокат Журавльова Микола Катеринчук заявив "Суспільному", що захист не погоджується з рішенням суду та має намір його оскаржити. Він охарактеризував ухвалу як упереджену та політичну.

Як повідомлялося, адвокати Журавльова на початку вересня наголошували, що суд про екстрадицію у справі громадянина України Володимира Журавльова, якого у Німеччині звинувачують у підриві "Північних потоків", перенесли, оскільки німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацю – "воєнний злочин".

Раніше зазначалось, що 19 серпня прокуратура Німеччини затримала Журавльова в Хорватії та оголосила йому підозру в спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановили вибухівку на газопроводах "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" в Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини.

Це вже третя спроба німецьких слідчих його затримати. У 2024 році Журавльова намагалися заарештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну.