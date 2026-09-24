САП вимагає визнати необґрунтованими активами три квартири в Києві, пов'язані з посадовцем Держрибагентства

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вимагає визнати необґрунтованими активами на 9 млн грн – три квартири в Києві, пов'язані з посадовцем одного з управлінь Держрибагентства.

"Прокурор САП за матеріалами НАЗК звернувся до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів, набутих заступником начальника управління – начальником відділу рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Р. Лєдовським", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в четвер.

За даними антикорупційної прокуратури, загальна вартість активів становить понад 9 млн грн.

"Мова йде про три двокімнатні квартири в житловому комплексі в Києві площею 70 кв. м кожна. Одну з них посадовець придбав на своє ім'я у лютому 2025 року, дві інші оформив на колишню дружину й сестру в серпні того ж року", – уточнюється в повідомленні.

В САП зазначають, що ціни, зазначені в договорах купівлі-продажу, були суттєво нижчими за мінімальні ринкові.

"Позов мотивовано тим, що попри реєстрацію двох квартир на родичок фактично ними розпоряджався саме посадовець", – наголошують в САП.

В антикорупційній прокураутрі пояснюють, що посадовець із власного облікового запису на онлайн-платформі розміщував оголошення про продаж обох квартир як "власник", вів переговори з потенційними покупцями, організовував ремонт та оплачував будівельні матеріали й меблі. Перегляди квартир проводив його син, а номінальні власниці участі в цих процесах не брали.

"Аналізом офіційних доходів і витрат посадовця, його колишньої дружини, сестри та їхніх близьких родичів встановлено, що вони не мали достатніх законних доходів для набуття цих активів", – йдеться в повідомленні.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими частин двох квартир та стягнення відповідної вартості в дохід держави, а також визнання необґрунтованою повністю квартири, оформленої на колишню дружину, і стягнення її в дохід держави.