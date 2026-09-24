Росіяни вдарили по будівлі лікарні в Одесі – ОВА

Російські окупанти в ніч на четвер, 24 вересня, вдарили по будівлі Міської клінічної лікарні №1 в Одесі, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На щастя, в момент удару в закладі не було ані пацієнтів, ані медичного персоналу. Обійшлося без постраждалих", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Він зазначив, що удар припав на верхні поверхи будівлі. Знищено фасад та кабінети на кількох поверхах, вибито вікна, пошкоджено покрівлю та несучі конструкції всередині неї.

На місці триває ліквідація наслідків. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань.

"Ворог вкотре цілеспрямовано б'є по цивільним об'єктам, які не несуть жодного військового значення. Попри це, медична система Одещини продовжує працювати. Наші лікарі і надалі надають допомогу кожному, хто її потребує. Усе пошкоджене відновимо", – наголосив Кіпер.