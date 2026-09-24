Глава МВС: 3-річного хлопчика, який загубився на Чернігівщині, знайдено живим

Підрозділи МВС завершили пошукову операцію і знайшли живим 3-річного хлопчика, який 23 вересня загубився на Чернігівщині, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"3-річного Святослава, який учора загубився на Чернігівщині, знайшли живим! Пошукова операція тривала майже добу й не зупинялася ні на хвилину", – написав міністр в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, більше ніж 300 працівників системи МВС були залучені до пошуків: поліцейські, рятувальники, гвардійці, прикордонники. Працювали також кінологи та екіпажі БпЛА.

Глава МВС розказав, що працівники МВС перевіряли кожен можливий маршрут.

"Сьогодні вранці виявили іграшку й активізували пошук у цьому секторі. Пів години тому аеророзвідники за допомогою тепловізора побачили дитину та оперативно передали інформацію наземним пошуковим групам", – уточнив Вигівський.

Він додав, що із перших хвилин після порятунку Святослав перебуває під наглядом медиків: за попередніми даними, загрози життю, на щастя, немає.

Міністр подякував кожному працівнику системи МВС, військовослужбовцям Збройних сил України, місцевим жителям та волонтерам за долучення до порятунку дитини.

Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус у свою чергу повідомив, що 3-річний Святослав учора загубився в кукурудзяному полі в селі Батуринської громади. За його інформацією, саме аеророзвідники через тепловізор побачили дитину та передали інформацію наземним пошуковим групам.