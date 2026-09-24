На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждала людина – ОВА

На Житомирщині рятувальники протягом доби рятувальники працювали на місцях наслідків ударів у різних районах області, повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"У Коростенському районі постраждала одна людина", – написав Бунечко в телеграм-каналі.

Загалом по області через обстріли зазнали пошкоджень адмінбудівлі та лінія електропередач. Крім того, пошкоджено вікна медичного та дитячого закладів, житлових будинків, покрівлю господарської будівлі.

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.