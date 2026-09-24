ЄС схвалив виділення Україні EUR3 млрд в рамках Ukraine Facility, до фінансування долучилася Норвегія

Рада ЄС схвалила виплату Україні майже 3 млрд євро в рамках Ukraine Facility. До фінансування Києва долучилася Норвегія в розмірі 1 млрд норвезьких крон у вигляді безповоротної допомоги.

Про це у четвер в Брюсселі повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Незабаром Україна отримає майже 3 млрд євро після того, як Рада схвалила восьмий черговий транш у межах програми ЄС Ukraine Facility ("Механізм для України"). Майже 800 млн євро з цієї суми вперше буде надано за рахунок позики в межах програми підтримки України (Ukraine Support Loan)", – йдеться в прессрелізі.

В Раді ЄС зазначили, що схвалена виплата стала результатом "успішного виконання Україною десяти цільових кроків". "На сьогодні Україна виконала 84 із 95 цільових кроків, передбачених Планом, що становить приблизно 88% від запланованого на цей етап обсягу", – констатується в повідомленні.

В Раді ЄС нагадали, що фінансування в межах Ukraine Facility спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення та модернізацію України, забезпечення безперебійної роботи державного управління, а також підтримку реформ.

Крім того, сьогодні Рада ЄС також внесла зміни до Плану для України, включивши до нього добровільний фінансовий внесок від Норвегії у розмірі 1 млрд норвезьких крон (приблизно 92 млн євро) у вигляді безповоротної допомоги.

Як відомо, програма Ukraine Facility передбачає можливість здійснення добровільних внесків державами-членами ЄС, третіми країнами та міжнародними організаціями. Так, зокрема, протягом минулого року Швеція вже здійснила додаткові добровільні внески на загальну суму понад 253 млн євро.

Норвегія стала першою країною, що не входить до ЄС, яка зробила внесок до першого компонента Ukraine Facility ("Підтримка України через План для України"). Також нещодавно Велика Британія спрямувала понад 17 млн євро до другого компонента програми ("Інвестиційна рамка для України").

Як повідомлялося, програма Ukraine Facility набула чинності 1 березня 2024 року та передбачає надання понад 50 млрд євро у вигляді грантів і позик для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України до 2027 року. Із цієї суми понад 40 млрд євро спрямовано на реформи та інвестиції, визначені в "Плані для України" – дорожній карті відновлення та вступу до ЄС, причому виплати здійснюються за умови виконання Україною передбачених Планом цільових показників. Після здійснення цього восьмого траншу загальний обсяг коштів, отриманих Україною в межах Ukraine Facility із середини 2024 року, перевищить 32 млрд євро.