Норвегія виділить у 2027 році на підтримку України $9 млрд – прем'єр

Норвегія наступного року планує виділити на підтримку України 85 млрд норвезьких крон (близько $9 млрд), заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере.

"Уряд продовжить підтримку України на суму 85 мільярдів норвезьких крон наступного року. Більша частина цих коштів – військова підтримка, при цьому головним пріоритетом є протиповітряна оборона. Норвегія також надає життєво важливу гуманітарну допомогу й підтримку для забезпечення енергетики України", – сказав Стьоре на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Фінляндії Александером Стуббом у Нью-Йорку. Його слова наводить пресслужба уряду Норвегії.

Прем'єр наголосив: "Ця підтримка важлива для України, а також для безпеки нашої власної країни, яка межує з Росією".

"Водночас ми продовжимо підтримувати ініціативи, які готують ґрунт для реальних переговорів між Україною та Росією", – сказав глава уряду.

За даними пресслужби, темами переговорів у Нью-Йорку були посилення російських ракетних і безпілотних атак, західна підтримка України й перспектива повного або часткового припинення вогню.

У 2026 році уряд Норвегії також виділив на підтримку України 85 млрд норвезьких крон.