Кличко звернувся до поліції щодо дій працівників "Муніципальної охорони" на Теремках

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з проханням надати правову оцінку подіям, що відбулися 22 вересня на Теремках, зокрема діям працівників КО "Муніципальна охорона".

"Звернувся до правоохоронних органів – поліції, з тим, щоб вони надали правову оцінку подіям, які відбулися 22 вересня на Теремках. Зокрема, діям працівників Муніципальної охорони", – написав Кличко в Телеграм у четвер.

За його словами, внутрішню перевірку в КО "Муніципальна охорона" має провести Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося, 23 вересня депутатки Київської міської ради Аліна Михайлова (фракція "Голос") та Ксенія Семенова (фракція "Слуга народу") ініціювали питання про розпуск комунального підприємства "Муніципальна охорона" Києва на період дії воєнного стану.

Про це повідомила Михайлова у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook, зазначивши, що разом із Семеновою ініціює відповідне питання після подій на житловому масиві Теремки в Голосіївському районі Києва, де під час будівництва резервної теплотраси, за її словами, відбулося фізичне відтіснення мешканців.

Конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі, яка має забезпечити резервне теплопостачання 183 житлових будинків, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, з яких 56 мають пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити.

Місцеві жителі виступають проти знищення дерев у зеленій зоні та наполягають на пошуку альтернативного маршруту для тепломережі. 11 серпня представники міської влади та жителі Теремків домовилися перевірити можливість прокладання мережі іншим маршрутом і запровадили двотижневий мораторій на вирубування дерев. 1 вересня в КМДА заявили, що буде застосовано чинний проєкт із максимальним збереженням зелених насаджень, зокрема планувалося зберегти близько 160 дерев. 14 вересня на території парку знову розпочалися роботи, після чого акції протесту поновилися. 21 вересня паркову територію взяли під охорону правоохоронці, а на місце прибули працівники "Муніципальної охорони".

22 вересня в КМДА заявили, що працівники КО "Муніципальна охорона" та підрозділи Нацполіції забезпечують громадський порядок і безпеку під час будівельно-монтажних робіт із прокладання резервної тепломережі на Теремках у Києві. За інформацією КМДА, працівників "Муніципальної охорони" залучили для охорони будівельного майданчика та недопущення перебування сторонніх людей у зоні роботи спецтехніки й проведення земляних робіт.