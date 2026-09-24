У Польщі підпалили базову станцію Starlink, яка забезпечує зв'язок для України

У середу ввечері на території наземної базової станції супутникового зв'язку Starlink в Мазовії (Польща), яка забезпечує інтернет-зв'язок для Центрально-Східної Європи, зокрема для України, спалахнула пожежа, повідомляє RMF24.

"Пізно ввечері в середу на номер екстреної служби зателефонував власник ділянки, на якій розміщено елементи телекомунікаційної інфраструктури. Він повідомив, що сталася пожежа антен. Також було пошкоджено електрогенератор. На місце події прибули пожежники. Їм вдалося загасити вогонь. Згідно з попередніми висновками служб, можливо, стався підпал розподільного щита. Другий варіант, який слід враховувати, – це коротке замикання в електричній мережі", – йдеться у повідомленні.

На місце події було викликано поліцію. Про інцидент повідомили Агентство внутрішньої безпеки та Центральне слідче управління поліції.

Поліцейські криміналісти продовжують фіксувати сліди на місці пожежі. Село також патрулюють співробітники превентивної служби.

На думку міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського, багато що вказує на те, що ця пожежа була навмисною спробою порушити роботу станції.

"Оператором цієї станції є компанія "Екстател" – це державний телекомунікаційний оператор, який є одним із елементів, що забезпечують безпеку в Інтернеті та надають доступ до мережі, зокрема й для України", – заявив Гавковський.

Він пояснив, що можливе відключення таких станцій спричинило б перебої в наданні інтернету, а отже, і в роботі, зокрема, банкоматів.

"Іноді ми не усвідомлюємо, що саме такий телекомунікаційний ретранслятор визначає, чи буде в тій чи іншій частині Польщі чи Європи, зокрема в Україні, просто доступ до Інтернету", – підкреслив він.