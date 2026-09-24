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Сили оборони уразили дві РЛС, місце запуску ударних БпЛА та склад ПММ армії РФ – Генштаб

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Сили оборони уразили дві РЛС, місце запуску ударних БпЛА та склад ПММ армії РФ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в середу та в ніч на четвер уразили низку важливих військових об'єктів армії РФ, зокрема радіолокаційні станції 35Н6 "Каста" та П-18, місце зберігання, підготовки і пуску ударних БпЛА, а також склад паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російських підрозділів.

"У районах Чехограда (раніше Новогродківка) та Якимівки Запорізької області уражено радіолокаційні станції 35Н6"Каста" та П-18 відповідно", – інформують в Генштабі у четвер.

Крім того, у районі Великої Білозерки Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів російських окупантів.

#війна #рлс #рф #ураження
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