У Києві поліція викрила керівників медзакладу на систематичних поборах із хірургів

Правоохоронці в Києві викрили схему систематичних поборів у медичному закладі: із кожної операції керівники лікарні брали у хірургів "відкати", повідомляє Національна поліція України.

"Організували схему медичний директор та двоє завідувачів відділень. За кожне проведене оперативне втручання хірурги мали передавати керівництву від тисячі гривень", – йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією поліції, у разі відмови керівники медзакладу використовували службову залежність підлеглих і могли створювати труднощі в роботі: лікарям могли встановлювати надмірний графік чергувань, ініціювати дисциплінарні провадження та порушувати питання щодо скасування бронювання від мобілізації

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими столичної поліції встановили, що розмір "відрахувань" залежав від кількості проведених операцій, а гроші передавали щотижня або раз на місяць.

"Трьох фігурантів затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід", – зазначається в повідомленні.

Медичному директору та двом завідувачам відділень повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Медичному директору обрали нічний домашній арешт на два місяці, двом завідувачам – тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.